طيران الإمارات توسع شراكتها مع "أوبر" لخدمة زوار دبي

وسعت طيران الإمارات نطاق تعاونها مع أوبر لتقديم مزايا حصرية وراحة أكبر لعملائها. وتوفر هذه الشراكة لركاب الناقلة القادمين إلى دبي من مختلف دول المنطقة، أسعاراً مخفضة للمواصلات انطلاقاً من مطار دبي الدولي. ويمكن لزوار دبي الاستفادة من العرض الذي توفره الشراكة حتى 18 يونيو (حزيران) 2019. (يستفيد من العرض مستخدمو أوبر الحاليين والجدد).

وللاستفادة من هذا العرض، يتعين على المسافرين من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والأردن ولبنان وسلطنة عُمان والعراق أن يقوموا بحجز تذاكر السعر المرن Flex أو السعر الأكثر مرونة Flex Plus في الدرجة السياحية على رحلات طيران الإمارات من خلال الموقع الشبكي خلال فترة سريان العرض (تطبق الشروط والأحكام). ويحصل المسافرون الذين يحجزون تذاكر السعر الأكثر مرونة على مواصلات مجانية، عند وصولهم مطار دبي الدولي إلى أي مكان في دبي، وكذلك على مواصلات إلى المطار بعد انتهاء زيارتهم عبر تطبيق أوبر (على ألّا تتعدى تكلفة الرحلة 120 درهماً أو 33 دولاراً أميركياً). كما يحصل مسافرو تذاكر السعر المرن على خصم يصل إلى 50% على رحلتهم على التطبيق، من مطار دبي الدولي إلى أي مكان في دبي (شرط ألّا تتعدى تكلفة الرحلة 60 درهماً أو 16 دولاراً).

وتوفر دبي لزوارها فعاليات وانشطة متنوعة، خصوصاً للعائلات، بما في ذلك أشهر المعالم والمطاعم ومراكز التسوق العالمية والشواطئ الخلابة. وتزخر دبي بجدول مفعم بالأحداث على مدار أشهر الصيف، بما في ذلك المعارض الفنية والحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية والأحداث الرياضية، بما في ذلك سباق كأس دبي العالمي للخيول، الذي يقام في 30 مارس الجاري على مضمار ميدان برعاية طيران الإمارات.

ويستمتع المسافرون بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر نحو 4000 قناة مرئية ومسموعة، بالإضافة إلى أشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين. وتوفر الناقلة خدمات جوية ذات مستوى رفيع يقدمها أفراد أطقم قادمين من 135 دولة ويتحدثون أكثر من 60 لغة. كما يحصل كل راكب على 20 ميغابايت من البيانات عبر الاتصال المجاني بخدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi.