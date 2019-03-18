Visa تتعاون مع "ستاربكس" و"هارديز" لتعزيز استخدام Apple Pay في المملكة العربية السعودية ودولة...

أعلنت شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، اليوم عن إبرام شراكة مع "ستاربكس" و"هارديز" بهدف تعزيز اعتماد واستخدام Apple Pay في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتيح لحاملي بطاقات Visa ومستخدمي هواتف iPhone إمكانية إجراء مدفوعات مباشرة باستخدام الهاتف من خلال التطبيق أو المواقع الإلكترونية.

وبموجب الشراكة مع "ستاربكس"، سلسلة متاجر القهوة الرائدة عالمياً؛ و"هارديز"، إحدى أشهر سلاسل خدمات الأطعمة والمشروبات عالمياً، يمكن لحاملي بطاقات Visa ترقية مشترياتهم مجاناً إلى حجم أكبر لدى السداد باستخدام Apple Pay.

ويتيح العرض الترويجي بالتعاون مع "ستاربكس" لحاملي بطاقات Visa ترقية حجم كوبهم من قهوة لاتيه أو كابتشينو أو أميركانو عند السداد عبر Apple Pay. ويسري العرض في جميع منافذ "ستاربكس" (باستثناء المطارات) في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 4 أسابيع بدءاً من 13 مارس 2019.

أما العرض مع "هارديز"، فهو يتيح لحاملي بطاقات Visa الحصول على حلوى مجانية لدى شرائهم أي وجبة كبيرة الحجم من اختيارهم وسداد ثمنها ببطاقة Visa عبر Apple Pay. ويتوفر هذا العرض في منافذ "هارديز" التي تتيح استخدام Apple Pay في المملكة العربية السعودية ويسري لغاية 9 يونيو 2019.

وفي معرض تعليقها على العرض الترويجي، قالت كاليكا تريباثي رئيس التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى Visa: "يسعدنا في Visa أن نتعاون مع ’ستاربكس‘ و’هارديز‘ لتقديم عرض الترقية لحاملي بطاقاتنا من مستخدمي Apple Pay. وبما أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تضمان شريحة شباب كبيرة من المهتمين بالحياة الرقمية، تشهد وتيرة استخدام المدفوعات عبر الهواتف المتحركة والمحافظ الرقمية نمواً متزايداً وتتكامل مع الحياة اليومية للمستهلكين وستصبح في غضون فترة قصيرة أكثر وسائل الدفع انتشاراً. ومن هذا المنطلق، نحرص في Visa على ضمان تمكين حاملي بطاقاتنا من التمتع بتجارب مدفوعات متميزة تلبي جميع احتياجاتهم وتوقعاتهم مدعومة بمزايا الانسيابية والسرعة والسهولة والأمان".

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ومن خلال Apple Pay، يمكن لحاملي بطاقات Visa في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة سداد المدفوعات مباشرة من أجهزة Apple، بينما تأتي خدمة الترميز التي توفرها Visa لتضمن أمان المدفوعات وحماية المعلومات المالية للعملاء.

من جهتها، قالت رنا شاهين، المديرة الإقليمية للاتصالات والمسؤولية الاجتماعية لدى "ستاربكس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " سلسلة ’ستاربكس‘ ليست مجرد موفر شغوف للقهوة ولكنها تسعى لتوفير تجربة متكاملة يستمتع بها عملاؤها. ويسعدنا إبرام هذه الشراكة مع Visa لتوفير وسيلة دفع في غاية السهولة لعملائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكينهم من التمتع بعرض ترقية حجم قهوتهم المفضلة مجاناً لدى الدفع باستخدام Apple Pay. وتأتي هذه الخدمة الإضافية استكمالاً لتجربة مكانك الثالث الذي توفره مقاهي ’ستاربكس‘، وهو المكان الذي يتوسط العمل والمنزل ويقدّم للعملاء تجربة القهوة اللذيذة التي اعتادوا تناولها في متاجرنا".

من جانبه، قال غلين هيلتون، الرئيس التنفيذي-المطاعم في مجموعة أمريكانا المشغلة لعلامة هارديز في المنطقة: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة Visa لنقدّم لعملائنا فرصة الحصول على حلوى مجانية لدى شرائهم أي وجبة كبيرة الحجم من اختيارهم والدفع باستخدام بطاقة Visa من خلال Apple Pay. وباعتبارنا سلسلة مطاعم للوجبات السريعة، نسعى باستمرار إلى ضمان خدمة عملائنا بأفضل جودة ممكنة وأن نقدم لهم أشهى وجبات البرغر بأسرع وقت ممكن. ولا شك في أن قبول المدفوعات عبر Apple Pay سيسهم في تقليص فترة الانتظار للدفع ويضمن تمتع العملاء بأفضل تجربة لتناول البرغر ودفع ثمن المشتريات بسهولة ويسر".

كيفية استخدام Apple Pay

يعتبر التسوق الالكتروني في التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تقبل Apple Pay أمراً في غاية السهولة كلمسة إصبع نظراً لتواجد خاصية التعرف على الوجه، ما يعني أن العملاء ليسوا بحاجة إلى تعبئة نماذج طويلة يدوياً أو تكرار كتابة عناوين الشحن والدفع. ويمكن الدفع لقاء السلع والخدمات من أي مكان في التطبيقات أو عبر متصفح "سفاري"، عبر أجهزة iPhone 6 والأحدث، iPhone SE، iPad Pro، iPad Air 2، iPad mini 3 والأحدث. ويمكن أيضاً استخدام Apple Pay على أي جهاز Mac تم إطلاقه في عام 2012 أو بعد ذلك ويعمل بنظام macOS Sierra وتأكيد عملية الدفع باستخدام هاتف iPhone 6 والأحدث أو ساعة Apple الذكية، أو باستخدام بصمة الاصبع على جهاز MacBook Pro أو الأحدث.