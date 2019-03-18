الاتحاد السعودي لرفع الأثقال يلمع ذهباً







أمل العامري / جـدة

منذ تولي الأستاذ محمد الحربي زمام ادارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال وهو من نجاح الى نجاح ومن تألق الى تألق ومن انجاز الى منجز آخر

فخلال الثلاث السنوات التي ترأسها الاستاذ محمد ادارة الاتحاد ومعه أعضاء الاتحاد ومدى الاهتمام والدعم التي يلقاها الاتحاد من قبل حكومتنا الرشيدة ومن قبل الهيئة العامة للرياضة فقد تحققت انجازات تاريخية كتبت بمداد من ذهب

وأصبحت تلمع ذهباً في سماء رياضتنا على المستوى الاقليمي والعربي والآسيوي بل قد وصلت انجازات الاتحاد على مستوى العالم وذلك بحصول اللاعب علي العثمان ذهبية العالم في بطولة العالم لرفع الأثقال فبعد ان استقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وتم في هذا الاستقبال تسليمه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية نظير ماحققه من مستويات وانجازات مما كان له الأثر الكبير في نفسية البطل على العثمان وكان له حافزاً كبيراً في تحقيقه لذهبية العالم في وزن 89 كلجم

وآخر الانجازات التي حققها الاتحاد السعودي لرفع الأثقال الفوز باستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال في عام 2021 رغم المنافسة الشديدة من الدول التي كانت مرشحة لاستضافة البطولة ولكن بعد توفيق الله ثم بالدعم اللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة للإتحاد وللخبرة الادارية والحنكة التي يتمتع بها رئيس الاتحاد الاستاذ محمد الحربي ومن خلفه الأعضاء الفاعلين في الاتحاد تم التصويت للملكة العربية السعودية في استضافة البطولة وباذن الله ستكون من أجمل وأفضل البطولات تنظيماً نظراً لما تتمتع به المملكة من امكانيات في استضافة بطولة كبطولة العالم لرفع الأثقال

وهذه الانجازات التي تحققت للإتحاد تسعدنا وتشرفنا كونها انجازات تتحقق باسم المملكة العربية السعودية وباذن الله سيتبعها انجازات أخرى

وننتظر الاتحادات الأخرى ان تحذو حذو الاتحاد السعودي لرفع الأثقال فهو يعتبر بقعة الضوء من بين الاتحادات التي تتبع للهيئة العامة للرياضة .