الرئيس الأفغاني يزور صرح زايد المؤسس

أبوظبي (وام) زار فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، يرافقه عيسى سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، أمس، صرح زايد المؤسس في أبوظبي، في إطار زيارته الرسمية للدولة.

واصطحب الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام صرح زايد المؤسس، فخامة الرئيس الأفغاني والوفد المرافق له في جولة، تعرفوا من خلال اختصاصيي الجولات الثقافية على السمات الفذة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تجلت بوضوح في رحاب الصرح، بما فيها العمل الفني المبتكر «الثريا» التي تعكس ملامح صورة الشيخ زايد من مختلف الزوايا بطريقة مبتكرة وتصميم فريد.

وفي ختام الزيارة، تجول فخامته والوفد المرافق في «الممشى» للتأمل في الكلمات الخالدة من أقوال الوالد المؤسس، المليئة بالحكمة التي تلهم الأجيال القادمة، كما اطلع على الفيلم الذي يعرض مراحل بناء الصرح في «مركز الزوار».

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