القبيسي توقع مذكرة مع رئيسة «النواب البحريني»

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقبالها في مقر المجلس بأبوظبي أمس، معالي فوزية عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة، سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والتي تشهد نمواً في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية أن تواكب العلاقات البرلمانية تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات تستدعي تفعيل التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، خاصة على صعيد القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار لدى مختلف شعوب ودول العالم.

وأشادت معالي الدكتورة أمل القبيسي ومعالي فوزية زينل بعلاقات الشراكة الاستراتيجية والأخوة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث آليات تفعيل التعاون البرلماني بين الجانبين على صعيد تبادل الخبرات والزيارات وتطوير التنسيق حيال آخر التطورات التي يجري طرحها خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، فضلاً عن تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما التدخلات الإيرانية في عدد من دول المنطقة من خلال إثارة الفتنة الطائفية ودعم الميليشيات المسلحة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلاً عن الجهود الثنائية الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف.

بدورها، ثمنت معالي فوزية زينل رئيسة مجلس النواب دور الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في طرح وتبني القضايا التي لها علاقة بتعزيز أمن الشعوب في مختلف دول العالم، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وخلال جلسة المباحثات، وقعت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي ومعالي فوزية عبدالله زينل مذكرة تفاهم وتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب البحريني بما يمكن المؤسسات البرلمانية من مواكبة علاقات الشراكة المتنامية بين البلدين.