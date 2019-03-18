«تنمية المجتمع» و«صحة أبوظبي» تتعاونان لترسيخ أسلوب حياة مستدام

أبوظبي (وام) وقعت دائرة تنمية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك بهدف دراسة تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في تعزيز صحة ورفاه مجتمع إمارة أبوظبي.

شهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، ووقع الاتفاقية كل من محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة، وفهد النيادي وكيل دائرة تنمية المجتمع.

وتعمل الجهتان من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر دائرة تنمية المجتمع على وضع إطار عام للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين والاستفادة من الخبرات في جميع المجالات المتعلقة بصحة المجتمع.. كما سيقوم الطرفان بالتعاون في دراسة وتنفيذ مشاريع ومبادرات صحية مشتركة تسهم في تعزيز نمط الحياة الصحية لمجتمع الإمارة بكافة شرائحه.

ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة تهدف لأغراض التنسيق المستمر بين الطرفين.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد: سعداء بالعمل جنباً إلى جنب مع دائرة تنمية المجتمع وتوحيد الجهود المشتركة فيما بيننا من أجل تعزيز الصحة والعافية بين أفراد مجتمع إمارة أبوظبي.

من جانبه، أكد معالي الدكتور مغير الخييلي أهمية الدور الكبير الذي تلعبه دائرة الصحة، باعتبارها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، ولها ارتباط كبير بكل ما يعنى بصحة المجتمع، والعمل على تعزيز الوعي بأهمية الصحة كأساس راسخ لمجتمع منتج وإيجابي.

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