الإمارات تتصدر العالم في «الشعور بالأمان» بنسبة 96%

تحرير الأمير (دبي)

تصدرت دولة الإمارات دول العالم في مؤشر الشعور بالأمان بواقع 96%، فيما جاءت سنغافورة في المرتبة الثانية بـ 94%، تلتها النرويج بـ 93% خلال العام الماضي، كما تربعت الإمارات في المركز الثاني بمؤشر الاستجابة لحالات الطوارئ بعد مدينة نيويورك.

جاء الكشف عن هذه المعطيات خلال مؤتمر عقدته وزارة الداخلية أمس ضمن أعمال ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية الـ 12 للإعلان عن تحقيق أرقام ومعدلات إيجابية بنتائج مؤشرات الأجندة الوطنية ذات الاختصاص بعمل الوزارة التي تشمل مؤشرات عدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، والاعتماد على الخدمات الشرطية، ومؤشر الشعور بالأمان، وعدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان، ومعدل الاستجابة لحالات الطوارئ.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن وزارة الداخلية ماضية لتحقيق مستهدفات رؤية حكومة الإمارات، بدعم وتوجيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس الفريق التنفيذي بوزارة الداخلية لمتابعة مؤشرات الأجندة الوطنية، إن نسبة الشعور بالأمان في عام 2018 بلغت 96.1%، مؤكداً أن هذه النسبة تعود إلى الجهود المبذولة على المستوى الوطني ورغم وجود تحديات تواجه دول العالم.

وحول مؤشر زمن الاستجابة لحالات الطوارئ، قال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إنه تم تحقيق الوصول إلى المركز الثاني عالمياً على مستوى الدول المتقدمة عالمياً متقدمة على دول عالمية عريقة، حيث حلت نيويورك بالمركز الأول فيما الإمارات حلت ثانياً لتسبق دولاً مثل غرب أستراليا وسنغافورة.

وعلى صعيد مؤشر الاعتماد على العمل الأمني والشرطي، أكد اللواء سيف الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أنه وفقاً لتقرير دافوس، فإن الإمارات احتلت المركز التاسع عالمياً بنسبة 91%.

وأوضح أنه تندرج تحت هذا المؤشر عدد من المؤشرات الفرعية التنافسية، مثل تأثير الإرهاب على الأعمال وتأثير الجريمة والعنف على تكلفة الأعمال، وانتشار الجريمة المنظمة، وإمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة ويتم تعديل آلية القياس عالمياً بحسب التطورات العالمية.

وفي مؤشر الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، قال اللواء المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، إن المؤشر سجل 3.83 لعام 2018 بانخفاض عن عام 2017 الذي كان سجل 4.53، فيما كان المستهدف من عام 2018 يبلغ 4.5 وفيات.

وعزا الزفين انخفاض المؤشر إلى توحيد الجهود ووجود المجلس المروري الموحد وتوحيد الحملات وتعديل قانون المرور الاتحادي.

أما على صعيد مؤشر عدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، فأوضح العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في الوزارة أنه بلغ 49.6 جريمة بانخفاض كبير عن عام 2017 الذي بلغ 67.69 جريمة، فيما كان المستهدف لعام 2018 يبلغ 78 جريمة، الأمر الذي يؤكد نجاعة الإجراءات والمبادرات المطبقة.

وأكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن استراتيجية وزارة الداخلية المنبثقة من توجيهات حكومة الإمارات تستند إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً واستقراراً، مشيراً أن مسيرة العمل المؤسسي الريادي والتطوير والتحديث يسيران جنباً إلى جنب، فتحقيق الصدارة هدف ولكن الأهم المحافظة على الصدارة.

كانت أعمال ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية الثاني عشر قد انطلقت أمس، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية.

ودشن الفريق الشعفار، والفريق ضاحي واللواء عبد الله المري قائد عام شرطة دبي ، المنصة الإلكترونية، www.PoliceIndicators.com التي ستعمل على جمع كافة المؤشرات والإحصائيات من الجهات الشرطية العالمية.

بصمة الرائحة

كشف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عن عزم شرطة دبي استخدام بصمة الرائحة لتحديد هوية الأشخاص، وذلك في إطار تدعيمها لجهود البحث الجنائي في التعرف إلى الجناة عن طريق مقتنيات وملابس المتهمين. وأشار معاليه إلى أنه تم تقديم مقترح لأصحاب وكالات السيارات بضرورة التواصل مع الشركات المصنعة بهدف طرح مركبات أكثر أمناً مزودة بـ «سنسر» حساس من جميع الاتجاهات للمساهمة في تخفيض حوادث المرور.