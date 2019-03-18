منصور بن محمد يكرم بلدية أبوظبي بجائزة النقل المستدام

أبوظبي (الاتحاد) كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلدية مدينة أبوظبي لحصولها على المركز الثاني في «جائزة دبي للنقل المستدام» عن فئة «سلامة التنقل»، وذلك ضمن مبادرة تدقيق سلامة الطرق (السلامة المرورية حول المدارس- تهدئة السرعات).

وبهذه المناسبة، أعرب سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، عن فخره واعتزازه‏ بهذه الجائزة والتي جاءت نتيجة تضافر جهود العاملين في بلدية مدينة أبوظبي، وتتويجاً لخطة التطوير الشاملة التي تنفذها البلدية.

وأكد أن هذا‏ النجاح الفريد من شأنه رفع سمعة ومكانة بلدية مدينة أبوظبي ضمن المؤسسات الرائدة في الدولة، داعياً جميع العاملين في البلدية إلى العمل وفقاً لمعايير وقيم التميز.

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