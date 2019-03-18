سلطان بن أحمد يطلع على استعدادات «الدولي للاتصال الحكومي»

الشارقة (الاتحاد) أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حرص إمارة الشارقة على تطوير قطاع الاتصال الحكومي، والنهوض بخبرات العاملين به محلياً ودولياً، مشيراً إلى جهود الإمارة في استقطاب الخبراء والممارسين الدوليين للالتقاء وتبادل الخبراء والمعارف، وتطوير أساليب وتقنيات الاتصال الحديثة والقادرة على تلبية متطلبات التنمية في ظل متغيرات العصر المتسارعة.

جاء ذلك خلال زيارته أمس إلى مركز «إكسبو الشارقة»، للوقوف على الاستعدادات والتحضيرات النهائية للدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل، تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان».

واطلع رئيس مجلس الشارقة للإعلام على كافة الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة بانطلاق المنتدى الذي يستضيف نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في الاتصال الحكومي، وتفقد مختلف الأعمال الجارية، والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب القاعات المخصصة لاستضافة الجلسات الحوارية والتفاعلية والورش التدريبية التي تم تجهيزها بأحدث الوسائل والأنظمة البصرية والصوتية.

وخلال جولته، التقى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي برؤساء اللجان التنظيمية للمنتدى، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على جهودهم، كما أشاد بالتنظيم الذي تتولاه الفرق الفنية.

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