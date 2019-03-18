عبدالله بن زايد يطلق #تعهد_زايد_للتسامح

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبر حسابه في «تويتر»، (#تعهد-زايد- للتسامح)، وأرفق سموه فيديو يتضمن مبادئ التعهد، بصوت أصحاب الهمم المشاركين في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، جاء فيه: «أتعهد بالالتزام بواجب التسامح.. أتعهد باتخاذ موقف حازم ضد الكراهية والظلم.. أتعهد باحترام وقبول كل إنسان بغض النظر عن قدراته أومعتقداته أو ثقافته.. أتعهد أن أتمنى لغيري ما أتمناه لنفسي.. أتعهد بالعيش في وئام مع مجتمعي.. أتعهد بأن أكون دائماً منفتحاً للحوار والمسامحة.. أتعهد بأن أقوم بدوري لإيجاد السلام للجميع.. أتعهد بالإحسان إلى بعيد الناس وقريبهم وبذل المعروف لهم قدر المستطاع.. أتعهد بالتزام الدوام بهذه القيم: قيم زايد للتسامح والأخوة الإنسانية»، وحظي «الهاشتاق» بتفاعل كبير من المغردين الذين أثنوا على ما جاء فيه.

وقال سموه: «لنتعهد بتعزيز قيم زايد للتسامح في مجتمعنا».

وكتب مسلم المحرمي: «التسامح منهج رسخه زايد، رحمة الله عليه، وجعل التسامح من قيم الإماراتي الذي يحترم جميع الديانات والأعراق في البلد، ويحترم جميع الآراء، ولذلك نحن نعيش في آمن بلد في العالم يسوده التسامح والاحترام بعيداً عن التعصب والعنصرية.. أتعهد بقيم زايد»، وقال مغرد آخر يدعى علي: «أتعهد بالسير على نهج التسامح ونشره، وأنبذ التطرف والإرهاب والعنصرية والتشدد، وأحترم كل محترم بغض النظر عن ديانته ومعتقداته ولونه وجنسيته»، وتابع محمد: «نعاهد الله ووالدنا صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وقادتنا الشيوخ الكرام وحكام الإمارات على الالتزام بقيمة #التسامح معنى وممارسة.. وأن نغرسها في نفوس أبنائنا.. ونعززها قدر ما نستطيع»، وأضافت وزارة التربية والتعليم: «طلاب المدرسة الإماراتية يتخذون تعهد زايد للتسامح قنديلاً ينير لهم الطريق».

علي بن تميم: نتعهد بأن نظل مخلصين لقيم التسامح

قال سعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام «أبوظبي للإعلام»: «نتعهد في (أبوظبي للإعلام) بأن نظل مخلصين أمناء لقيم التسامح التي أرساها الأب المؤسس، وجعلها رسالة إماراتية أصيلة وإرثاً حياً للأجيال من بعدنا.. بالتسامح نحيا وبالتسامح نزدهر وبالتسامح يسمو الحوار وترتقي لغة الإعلام وتنجلي الآفاق وتقصر المسافات».