بلحيف يطلع على «إرث المستقبل»

علي الهنوري (الشارقة) تفقد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، مبنى المعرض الدائم لمشاريع البنية التحتية الذي تشرف على تنفيذه الوزارة ضمن مبناها في المنطقة الجنوبية في الشارقة، ويمثل أحد أهم مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تسليط الضوء على الدور البارز لمؤسسي نهضة دولة الإمارات، وكذلك دور الوزارة في دعم منظومة البنية التحتية، باعتبارها الذراع التنفيذية للحكومة الاتحادية.

واعتمد معاليه خلال تفقده المبنى قيد الإنشاء مسمى «إرث المستقبل» للمعرض الذي سيمثل نقطة وصل على مر السنين من الماضي والحاضر والمستقبل، وسيركز على إثراء منظومة المعرفة في مجال البنية التحتية، ومراحل تطورها، منذ تأسيس الدولة، كما سيكون له دور في عملية استشراف الحلول المستقبلية لمواجهة التحديات وكيفية التأقلم مع التغير المتسارع في مجال احتياجات البنية التحتية الداعمة لمتطلبات التنمية الشاملة.

واطلع خلال الزيارة على أقدم مواد البناء والمسماة «الكونكريت الكبريتي» والذي يتميز بخصائص نوعية في تحمل الظروف المناخية.

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