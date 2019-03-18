عمر العلماء: توظيف «تكنولوجيا المستقبل» لتطوير الخدمات الحكومية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، أهمية توظيف تكنولوجيا المستقبل في تطوير مستويات الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمتعاملين عبر مراكزها وقنوات خدماتها بما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم، ويعزز مستويات سعادتهم وجودة حياتهم.

جاء ذلك، خلال زيارة معاليه لأحد مراكز خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، التابعة لهيئة الأنظمة والخدمات الذكية في إمارة أبوظبي، حيث اطلع على الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تعتمد عليها المنظومة في توفير الجيل الجديد من الخدمات الحكومية.

وقال معاليه: تمثل منظومة «تم» تجسيداً واقعياً لمستقبل يوظف التكنولوجيا والابتكار لإثراء تجربة المتعاملين، وتعكس مفهوم رحلة المتعامل التي تقدم خدمات متكاملة من البداية للنهاية متقدمة على الخدمات الحكومية التي كانت الجهات تقدمها بشكل منفرد.

وأشاد بما يتمتع به مركز «تم» من تصميم عصري فريد يُعيد صياغة مفهوم الخدمات الحكومية، وجاهزية المركز لخدمة كافة فئات المتعاملين من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وسياح وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وأثنى على المستوى المميز للخدمات.

وكان في استقبال معاليه، الدكتورة روضة سعيد السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، والمهندس محمد العسكر مدير قطاع الشؤون الحكومية والشراكات.

وتعرف معاليه إلى منطقة «الخدمة الذاتية» التي تتيح للمتعامل إنجاز سلسلة من الخدمات بطريقة مريحة في أسرع وقت، وكذلك منطقة «المستثمرين» التي توفر نافذة خاصة برجال الأعمال وأصحاب المشاريع الراغبين في بدء نشاط تجاري في إمارة أبوظبي، واطلع على «منطقة الإبداع المشترك» التي تمثل منصة تفاعلية تمكن المتعاملين من مشاركة آرائِهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تعزيز التواصل الفعال ودعم عملية التحسين المستمر.