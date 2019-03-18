«أوشاد»: تنفيذ دراسة حول تحسين خدمات الصحة المهنية

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية «أوشاد» أنه يقوم حالياً بتنفيذ دراسة شاملة حول تحسين خدمات الصحة المهنية في إمارة أبوظبي من خلال فريق عمل يضم ممثلين من: دائرة الصحة - أبوظبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي، شركة بترول أبوظبي الوطنية- أدنوك، شركة أبوظبي للخدمات الصحية- صحة، الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، شركة مبادلة للرعاية الصحية.

وتشمل الدراسة تقييم الوضع الحالي لخدمات الصحة المهنية المتوافرة في إمارة أبوظبي، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال للخروج بالتوصيات المناسبة لتحسين هذه الخدمات وتحديد أدوار الجهات الرقابية. كما تشمل الدراسة تطوير معايير الفحص المهني وتحديد الأنشطة والأمراض المرتبطة به، ودورية الفحص والتزامات صاحب العمل، وسيقوم المركز بمراجعة قوائم الفحوصات المهنية المطلوبة وفق نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية على أن يتم توسيعها لتغطي عدداً أكبر من المهن.

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