«التوازن الاقتصادي» يستضيف أبناء الموظفين

أبوظبي (الاتحاد) أقامت لجنة السعادة والإيجابية بمجلس التوازن الاقتصادي «توازن» يوماً مفتوحاً لأبناء الموظفين بمكاتب المجلس، وذلك احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي.

وتحتفل دولة الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وكانت فعاليات اليوم المفتوح قد بدأت بجولة لأبناء الموظفين في مكاتب الشركة، حيث تعرفوا على طبيعة وأماكن عمل آبائهم وأمهاتهم.

وشهد اليوم المفتوح فعاليات وأنشطة عديدة اشتملت على الألعاب والمسابقات والتلوين، وشارك في فعاليات اليوم أعضاء الإدارة التنفيذية والموظفون بالمجلس.

وأشادت منى أحمد الجابر، المدير التنفيذي المساعد لأداء الأعمال والتي ترأس لجنة السعادة والإيجابية في «توازن» بمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ومن ضمنها تخصيص يوم للاحتفال بالطفل الإماراتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2020.

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