"الأرصاد" يتوقع استمرار هطول الأمطار الأسبوع الحالي

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، خلال الأسبوع الحالي تنخفض في بدايته درجات الحرارة بشكل ملحوظ ثم تعاود الارتفاع وسط طقس رطب يحتمل خلاله تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وقال المركز، في بيان حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، إن هناك فرصة لهطول الأمطار غداً الاثنين في الصباح الباكر شرقاً، يصبح بعدها الطقس مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فيما تكون الرياح شمالية غربية، مثيرة للغبار وللأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

أما الثلاثاء يصبح الطقس صحواً إلى غائم جزئي أحياناً والرياح شمالية غربية مثيرة للغبار وللأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

Advertisements

ويكون الطقس الأربعاء رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

وطقس الخميس رطب صباحاً ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والشمالية يصبح غائماً جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ثم يصبح غائماً آخر الليل مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر والجزر غرباً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ليلاً مع السحب على البحر وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم الجمعة مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على السواحل وشمال الدولة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب على البحر وتكون مثيرة للغبار وللأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان.