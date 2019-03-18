الامارات | عصف ذهني لبحث تمكين أهالي حتا مهنياً ومالياً وتدريبياً

شكرا لقرائتكم خبر عن عصف ذهني لبحث تمكين أهالي حتا مهنياً ومالياً وتدريبياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت هيئة تنمية المجتمع في دبي ورشة عصف ذهني لبحث احتياجات التمكين المهني والمالي والتدريبي لأهالي حتا.

وتأتي الورشة، التي أقيمت بالتعاون مع كلية دبي للسياحة، وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية العاملة في حتا، في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير الخدمات الاجتماعية في حتا، التي وضعتها الهيئة استناداً إلى مخرجات مسح ميداني أجرته لأسر المنطقة.

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واستضافت الورشة طلاباً وموظفين حكوميين وباحثين عن عمل بين عمر 18 و45 عاماً من الجنسين، بما يسلط الضوء على احتياجات التمكين الآنية والمستقبلية.

وقال مدير إدارة التمكين في الهيئة، يوسف بن لاحج الفلاسي، إن «الورشة جاءت بغرض تحديد أولويات العمل استناداً إلى خبرات المشاركين في الورشة، وواقع الفرص والتحديات، إضافة إلى الموارد والاحتياجات»، مبيناً أن «خطط التمكين الشامل لأهالي المنطقة يجب أن تلبي التطلعات الآنية، في ظل ما هو متوافر من فرص، في الوقت الذي يجري فيه تطوير خطط طويلة المدى لتلبية الاحتياجات المستقبلية، تستند إلى برامج موسعة للتأهيل الوظيفي والمالي».

وأضاف: «بدأت الهيئة بتنفيذ برامج تمكين أساسية في حتا، سيستفيد منها نحو 150 شخصاً بشكل مبدئي، ويشمل ذلك برامج التوعية المالية وتطوير الذات والتأهيل الوظيفي».