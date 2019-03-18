الامارات | ضبط مواطن ارتكب 1251 مخالفة مرورية خلال عامين بـ 1.15 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن ارتكب 1251 مخالفة مرورية خلال عامين بـ 1.15 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبط فريق الحملات التفتيشية المرورية في مركز شرطة المعمورة الشامل في رأس الخيمة، مركبة يقودها شاب مواطن يبلغ من العمر23 عاماً ارتكب 1251 مخالفة مرورية بغرامة مالية قيمتها مليون و158 ألف درهم، إثر تنفيذ الفريق حملة «تواجدي» المرورية لضبط المركبات المخالفة في رأس الخيمة.

وأبلغ قسم الإحصاء في إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، «الإمارات اليوم»، أن السائق ارتكب مخالفاته المرورية خلال العامين الماضيين، وكانت أول مخالفة يرتكبها في 11 نوفمبر 2017 حيث تم ضبطه من قبل أحد أجهزة الرادار في إحدى مناطق الدولة وهو يقود مركبته بسرعة تجاوزت 200 كيلومتر/‏‏ ساعة.

وقال رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل، العقيد وليد محمد جمعة، إنه تم ضبط السائق المخالف خلال حملة «تواجدي» وهو يقود مركبته منتهية الترخيص على أحد الطرقات برأس الخيمة، حيث تبين عند التدقيق في بيانات المركبة عبر النظام المروري الاتحادي ارتكابه 1251 مخالفة مرورية، من بينها 1200 مخالفة بسبب قيادة المركبة بسرعة زائدة، و51 مخالفة مرورية تحت بند مطلوب للحجز، لافتاً إلى أن إجمالي الغرامات المالية للمخالفات المرورية بلغت مليوناً و158 ألف درهم.

وأوضح أن الغرامات المالية التي ارتكبها السائق هي الأكبر، من حيث عدد المخالفات المرورية المرتكبة، التي سجلتها طرق رأس الخيمة خلال العامين الماضيين.

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وأشار إلى أن أجهزة ضبط السرعة (الرادارات) ضبطت المركبة المخالفة، في مختلف طرق الدولة، بسرعة تتجاوز حد السرعة القانونية المقررة على الطرقات إثر قيادتها بسرعة قصوى.

وأضاف أن تجاوز السائق لسرعة الطريق القانونية أدى إلى ارتكابه غرامات مالية تفوق المليون درهم، إضافة الى تعرض مركبته لتراكم مخالفات الاستيقاف والحجز، وغيرها من المخالفات المرورية الأخرى التي يجرّمها قانون السير والمرور في الدولة.

بدوره، أفاد مدير فرع المرور والدوريات في مركز شرطة المعمورة الشامل، الرائد محمد النعيمي، أن القيمة الإجمالية للمخالفات المرورية المسجلة ضد سائق المركبة تعتبر مخالفات «قياسية»، وتشكل أكبر حصيلة مخالفات تم ضبطها وحررت في طرق الدولة، مطالباً جميع السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق وضبط السرعة، والالتزام باللوائح والقوانين المرورية التي على الطريق، تجنباً لارتكاب المزيد من المخالفات والغرامات المرورية.

تم ضبط السائق المخالف خلال حملة «تواجدي» وهو يقود مركبته منتهية الترخيص.