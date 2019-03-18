الامارات | «مكاني» يضبط 364 مخالفة لمواقف أصحاب الهمم في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مكاني» يضبط 364 مخالفة لمواقف أصحاب الهمم في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبط جهاز «مكاني» 364 مركبة مخالفة للوقوف في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم في الفجيرة، خلال العام الماضي، إذ تمكن الجهاز الذي يعد أحد أبرز ابتكارات شرطة الفجيرة من خفض معدلات استغلال مواقف أصحاب الهمم والوقوف فيها.

وأوضح القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد الكعبي، أن الجهاز حقق نتائج مثمرة في عدم الاعتداء على مواقف أصحاب الهمم، وترك أثراً إيجابياً على سلوك قائدي المركبات، وأسهم في تعزيز القوانين، وتقليل حالات التعدي على مواقف أصحاب الهمم، خصوصاً أن المخالفات التي سجلها جهاز «مكاني» بلغت 445 منذ السنوات الثلاث الماضية.

ونوه بعزم القيادة على زيادة عدد الأجهزة، لفاعليتها وأهميتها في عدم الاعتداء على مواقف أصحاب الهمم، فقد قامت الإدارة بوضع جهازين في مركز «سيتي سنتر» الفجيرة، منذ عامين سابقين، ثم أضافت إليهما خمسة أجهزة موزعة على الأماكن الآتية: الأول في إدارة المرور والدوريات، والثاني في مركز اللولو، والثالث في مركز اللولو بمنطقة دبا الفجيرة، والرابع والخامس في مركز سنشري التجاري.

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وأوضح أن طريقة عمل الجهاز هي استشعاره بوجود المركبات في مواقف أصحاب الهمم، فيلتقط صورة لها، ويجري مطابقة بين بيانات اللوحة وجهاز الكمبيوتر المركزي، قبل أن يصدر تنبيهاً لمدة 30 ثانية لتنبيه السائق إلى أن الموقف مخصص لأصحاب الهمم.

وتابع في حال عدم خروج المركبة من الموقف خلال فترة التنبيه، يلتقط الجهاز صورة لها، وتحرر مخالفة للسائق.

انخفاض وفيات الحوادث 27%

أفاد القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد الكعبي، بأن نسبة عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية العام الماضي انخفضت 27%، وتمثلت في وفاة ثماني حالات، مقارنة بـ11 حالة العام قبل الماضي، وانخفاض نسبة الحوادث البليغة العام الماضي بنسبة 28%، متمثلة في 23 حادثاً بليغاً وقعت العام الماضي في الطرق المختلفة بالإمارة، مقارنة بـ32 حادثاً عام 2017، ولفت إلى انخفاض بنسبة 24% في عدد الإصابات التي سجلت 166 إصابة خلال العام الماضي، مقابل 221 في عام 2017. وأكد أنه تم حجز 3079 مركبة العام الماضي، إلى جانب 182 مركبة بنظام الحجز الذكي، الذي تم تطبيقه العام الماضي، كما تم حجز ومصادرة 276 دراجة نارية مخالفة لنظم وقوانين السير، وسحب 225 رخصة قيادة، بعد ثبوت تجاوز أصحابها القوانين المرورية.