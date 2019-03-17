شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة في المدارس المتضررة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وكيلة وزارة التربية والتعليم لقطاع العمليات المدرسية، فوزية غريب، لـ"الإمارات اليوم": إن الوزارة علقت الدوام غداً، في المدارس المتضررة من جريان الأودية، والتي تشهد صعوبة وصول الطلبة والحافلات المدرسية إليها، على مستوى الدولة.
وكانت الوزارة أعلنت في ظروف مماثلة، خلال شهر أكتوبر الماضي، أنها تفوض إدارات المدارس اتخاذ التدابير اللازمة وتمنحها الصلاحيات لصرف الطلبة عند الحاجة لذلك وفقاً لمستجدات الطقس وبما يضمن أقصى درجات السلامة للطلبة.
وشددت الوزارة على أولوية سلامة الطلبة كما نصحت أولياء الأمور والطلبة باتباع معايير اﻷمن والسلامة في مثل هذه اﻷجواء الممطرة
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تعطيل الدراسة في المدارس المتضررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.