الرئيس الأفغاني يزور صرح زايد المؤسس

زار فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، يرافقه سعادة عيسى سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية اليوم، صرح زايد المؤسس في أبوظبي، في إطار زيارته الرسمية للدولة.

واصطحب سعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام صرح زايد المؤسس، فخامة الرئيس الأفغاني والوفد المرافق له في جولة، تعرفوا من خلال أحد أخصائيي الجولات الثقافية على السمات الفذة للمغفور له الشيخ زايد، التي تجلت بوضوح في رحاب الصرح، بما فيها العمل الفني المبتكر "الثريا"، التي تعكس ملامح صوة الشيخ زايد من مختلف الزوايا بطريقة مبتكرة وتصميم فريد.

وفي ختام الزيارة، تجول فخامته والوفد المرافق في "الممشى" للتأمل في الكلمات الخالدة من أقوال الوالد المؤسس المليئة بالحكمة، التي تلهم الأجيال القادمة، كما اطلع على الفيلم الذي يعرض مراحل بناء الصرح في "مركز الزوار".