فيديو.. خليفة بن طحنون يستقبل رئيس زيمبابوي في واحة الكرامة

زار فخافة إيمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، اليوم الأحد، واحة الكرامة في أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض فخامة رئيس زيمبابوي مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، الذي اصطف لتحيتهما ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول الرئيس الزيمبابوي في أروقة واحة الكرامة ومرافقها بصحبة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن هذه المرافق، التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات البواسل، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، توجه فخامته إلى سجل الزوار حيث قام بتسجيل كلمة عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.