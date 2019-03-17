"التوكيلات العالمية للسيارات" وكيلاً حصرياً لسيارات "إنفينيتي" في المملكة

أعلنت شركة "إنفينيتي" العالمية الشهيرة المصنّعة للسيارات الفاخرة، عن اختيار شركة "التوكيلات العالمية للسيارات" وكيلاً حصرياً لها في المملكة العربية السعودية ولتتولى إدارة مراكز "إنفينيتي" الثلاثة في الرياض وجدة والخُبر.

وستشارك الشركتين في معرض "اكسس الدولي الثاني عشر للسيارات الفاخرة" الذي سيقام خلال الفترة ما بين 14 و17 مارس في مدينة جدة، وستعرضان مجموعة أحدث طرازات سيارات "إنفينيتي" وهي QX80 وQX70 وQX60 وQX50 وQ50.

وتأسست التوكيلات العالمية للسيارات منذ أكثر من 70 عام وتملك رصيداً متميزاً من النجاحات حققته منذ ذلك الحين، حيث توسعت من خمس صالات عرض و450 موظفاً إلى تشغيل 40 صالة في 18 مدينة عبر المملكة وألفي موظف، وتتمتع جميعها بربط إلكتروني سريع مع بعضها البعض.

وبهذا الصدد، قال الشيخ محمد صلاح الدين عبد الجواد رئيس مجلس إدارة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة: "تُعد "إنفينيتي" علامة سيارات فريدة تقدم منتجات تميزها عن المنافسين في مختلف الأسواق، ونجحت من خلالها في وضع معايير جديدة للسيارات الفاخرة حول العالم والتي تجمع القوة والأداء المتقدم واللمسات الفنية الراقية، لذا فإننا نتطلع إلى شراكة ناجحة وطويلة الأمد مع الشركة".

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من جهته، قال ماركوس ليث المدير التنفيذي لشركة "إنفينيتي الشرق الأوسط": "تملك "إنفينيتي" حضوراً في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 20 عاماً، وتُعد المملكة من بين أهم الأسواق بالنسبة لها على المستويين الإقليمي والعالمي، لذا يسُرني الوصول إلى هذه الشراكة الجديدة مع شركة "التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة" التي تحظى باحترام وتقدير واسعين، وتتشارك معنا الشغف بالسيارات الفاخرة، وفي تقديم الخدمات المتميزة للعملاء وتجارب قيادة استثنائية في المملكة".

وستنطلق شراكة "إنفينيتي" و"التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة" في المملكة بتقديم المجموعة الكاملة من سيارات إنفينيتي، من بينها طرازي QX80 و QX50، حيث كانت "إنفينيتي" قد كشفت عن سيارة QX80 الرباعية خلال "معرض دبي الدولي للسيارات" الذي أقيم في شهر نوفمبر العام الماضي، والتي من المتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً في سوق المملكة، في حين وصلت سيارة QX50 إلى منطقة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي، وهي مصممة لتلبية كافة متطلبات العملاء المتميزين في عالم اليوم.

بدوره، قال السيد كاليانا سيفاجنانام رئيس شركة "نيسان" الشرق الأوسط ونائب الرئيس الإقليمي لشركة "نيسان" أفريقيا والشرق الأوسط والهند: "نفخر بدعم شراكة "إنفينيتي" مع شركة "التوكيلات العالمية للسيارات"، والتي ستنطلق "إنفينيتي" من خلالها في رحلة جديدة لتقديم مجموعة سياراتها إلى العملاء في أسواق المملكة العربية السعودية، حيث نتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً في ظل إطلاق مجموعة من الطرازات الجديدة في أسواق المنطقة مؤخراً".

وتلتزم إنفينيتي الشرق الأوسط والتوكيلات العالمية للسيارات بشراكة في المملكة يُتوقع لها أن تشهد توسع شركة "إنفينيتي" وتضمن التميّز في تقديم عروض جذّابة.