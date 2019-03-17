الامارات | 8 محاذير يجب تجنبها عند سقوط الأمطار الغزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 محاذير يجب تجنبها عند سقوط الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شرطة رأس الخيمة 8 محاذير وارشادات يجب تجنبها عند هطول الأمطار وجريان الأودية. 1- لا تجازف بالوقوف في مجرى السيل أو عبوره. 2- لا تقترب من مجرى الأودية والسيول خشية انهيار حوافها. 3- لا تجازف بدخول مجرى الوادي لأن المياه المندفعة قد تداهمك. Advertisements 4- احذر من المياه الأمطار لأنها قد تغمر الطرق والجسور. 5- انتبه واسلك الطرق المعتادة فهي أكثر أمنا . 6- انتبه فالنظر لمجرى السيل قد يسبب الدوار ويؤدي للسقوط. 7- احذر فالأمطار الغزيرة وجريان الأودية قد يؤثران في ميلان الطرق ويسببان الانجرافات. 8- احذر من خطر ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمع المياه والسيول. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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