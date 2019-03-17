شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تغلق الطرق المؤدية إلى وادي البيح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت شرطة رأس الخيمة الطرق المؤدية إلى وادي البيح قبل قليل، نظرا لجريان الوادي وارتفاع منسوب المياه نتيجة للأمطار الغزيرة التي تشهدها الإمارة.
وتسببت الأمطار الرعدية الغزيرة والرياح القوية التي سقطت في إمارة رأس الخيمة إلى تعطل وتوقف الإشارات الضوئية على تقاطع الرمس وأسواق الخليج عن العمل.
ودعت شرطة رأس الخيمة السائقين بضرورة الحيطة والحذر وعدم ارتياد البحر والابتعاد عن مجرى الأودية والجبال والانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شرطة رأس الخيمة تغلق الطرق المؤدية إلى وادي البيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.