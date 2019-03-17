الامارات | شرطة رأس الخيمة تغلق الطرق المؤدية إلى وادي البيح

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تغلق الطرق المؤدية إلى وادي البيح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت شرطة رأس الخيمة الطرق المؤدية إلى وادي البيح قبل قليل، نظرا لجريان الوادي وارتفاع منسوب المياه نتيجة للأمطار الغزيرة التي تشهدها الإمارة.

وتسببت الأمطار الرعدية الغزيرة والرياح القوية التي سقطت في إمارة رأس الخيمة إلى تعطل وتوقف الإشارات الضوئية على تقاطع الرمس وأسواق الخليج عن العمل.

ودعت شرطة رأس الخيمة السائقين بضرورة الحيطة والحذر وعدم ارتياد البحر والابتعاد عن مجرى الأودية والجبال والانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.