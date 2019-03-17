سوريا.. خروج أكثر من 60 ألف شخص منذ بدء معركة الباغوز

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Sky News Arabia أكراد سوريا: ربما نحتاج لأسابيع لهزيمة داعش

ومنذ مطلع العام، كثفت تلك الفصائل المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عملياتها العسكرية ضد آخر معقل لداعش في بلدة الباغوز، في إطار هجوم تشنّه منذ سبتمبر في ريف دير الزور الشرقي.

وبات التنظيم حالياً محاصراً في بقعة محدودة داخل الباغوز الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات قرب الحدود العراقية.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية كينو غابرئيل خلال مؤتمر صحافي عُقد في بلدة السوسة القريبة من الباغوز، "ليس لدينا جدول زمني دقيق لإنهاء العملية.. لنقل أياماً"، مردفا:"آمل ألا تستغرق أكثر من أسبوع، لكن هذا تقديري الشخصي"، بحسب وكالة فرانس برس.

شاهد أيضاً من رويترز: ظهور نادر لأسماء الأسد في دمشق

إعادة تشغيل الفيديو التالي اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي الدولة الإسلامية في الباغوز وقعت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ومتشددين في الجيب الأخير لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا. Reuters

والمتاجر والأسواق تفتح أبوابها من جديد بعد انقطاع واسع النطاق للكهرباء في فنزويلا أعادت الأسواق والمتاجر فتح أبوابها في فنزويلا بعد انقطاع واسع النطاق للكهرباء بدأ قبل نحو أسبوع. وقال باعة إن المواطنين اضطروا لمقايضة أشياء مقابل الطعام مع نقص السيولة. Reuters

اتهام رجل بالقتل بعد الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا وجهت السلطات في نيوزيلندا يوم السبت تهمة القتل إلى المشتبه به الرئيسي في هجوم بالأسلحة النارية على مسجدين وقع يوم الجمعة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. Reuters 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وأوضح غابرئيل أن "ليس هناك معلومات دقيقة ومؤكدة حول عدد الأشخاص الذين لا يزالون في المخيم المحاصر"، إلا تلك المستقاة "من إرهابيي داعش أو أفراد عائلاتهم".

وأشار إلى أن "الأعداد الأولية التي تم إعلامنا بها من قبل المجوعة الأخيرة التي خرجت، تُقدر بنحو خمسة آلاف شخص"، إلا أنه شدد على أن "هذا الرقم ليس مؤكداً وليس رسمياً".

وبحسب غابرئيل، استسلم نحو 30 ألف عنصر من التنظيم وعائلاتهم لقوات سوريا الديموقراطية، بينهم أكثر من خمسة آلاف مقاتل، منذ التاسع من يناير، إضافة إلى إجلاء 34 ألف مدني من آخر جيب للتنظيم.