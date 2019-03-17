الامارات | شاهد: أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرق في رأس الخيمة وأم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرق في رأس الخيمة وأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقطت مساء اليوم أمطاراً رعدية غزيرة مصحوبة بالبرق والرياح القوية في إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة، ما أدى إلى تجمع مياه الأمطار وتحرك حاويات نقل النفايات من مكانها وتعرض عدد من الطرقات لتجميع المياه في الطرقات والمناطق المنخفضة.

ودعت شرطة رأس الخيمة سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرقات وتخفيض السرعة خلال سقوط الأمطار والتزام بترك مسافة أمان بين المركبات وعدم ارتياد المناطق الجبلية والابتعاد عن مجرى الأودية لتفادي تعرضهم لأي مخاطر.

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ومن جهته قال مستشار دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أحمد حمد الشحي، لـ ’’الامارات اليوم’’ إن الدائرة رفعت حالة لاستنفار بين طواقهما وأفرادها بنسبة 100% في جميع مناطق الإمارة، وتابع أن الدائرة قامت بتوزيع تناكر وصهاريج شفط مياه الأمطار في المناطق السكنية المنخفضة في مختلف مناطق رأس الخيمة وفي الطرقات العامة للبدء في سحب المياه ومنع تجمعها لتسهيل حركة مرور المركبات على الطرقات.

وأوضح أن الدائرة تعمل في الوقت الجاري على تلقي البلاغات من السكان والمتضررين من الأمطار الغزيرة، وأنها على استعداد تام للاستجابة الفورية لأي بلاغ في مختلف مناطق رأس الخيمة، مشيرا إلى أنه سيتم رصد الأضرار على الطرقات بعد انحصار الحالة الجوية.

وأضاف أن الدائرة لم تتلقى أي بلاغات في المناطق الجبلية أو سقوط للخصور في جبل جيس أو أضرار في مناطق جريان الأودية.