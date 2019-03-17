الإمارات: حريصون على تعزيز التعاون مع زيمبابوي في المجالات كافة

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بفخامة الرئيس ايمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي الصديقة وبالوفد الرفيع الذي يرافقه في زيارته الرسمية الأولى للدولة.

وتناولت المباحثات التي أجراها فخامة الرئيس الزيمبابوي مع القيادة الرشيدة للدولة مختلف المواضيع الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبوجه خاص مشاريع البنية التحتية والتعدين والرعاية الصحية والتعليم.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت في عام 2018 حزمة مساعدات لمستشفى هراري المركزي في زيمبابوي، اشتملت على معدات طبية وأمصال للكوليرا، وذلك في أعقاب الزيارة التي قامت بها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي لزيمبابوي.

وتعرب دولة الإمارات عن خالص تعازيها للمتأثرين بكارثة إعصار "إيداي" وخاصة لعائلات الضحايا.

وكان جورج تشارامبا نائب الأمين العام للرئاسة بزيمبابوي قد التقى المسؤولين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وناقش معهم احتياجات زيمبابوي جراء الكارثة اذ تعكف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تقييم الآثار التي خلفها الإعصار والوقوف على الاحتياجات اللازمة ومن ثم إرسال فريق من الهيئة خلال الأيام القادمة لتقديم العون.