فيديو.. جاكي شان يطلع على خدمات مركز الشرطة الذكي بدبي

زار الفنان العالمي الصيني جاكي شان مركز الشرطة الذكي الثاني "إس بي إس" في منطقة "لامير" بالجميرا، والذي يقدم إلى مرتادي المنطقة كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة.

واستمع جاكي شان، يرافقه سعيد الجناحي، مدير تنفيذي للعمليات في سلطة دبي للمجمعات الإبداعية إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي، الذي جاء تدشينه انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية ولجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً بالتحول من العمل التقليدي في مراكز الشرطة إلى العمل الذكي.

واطلع الفنان العالمي على الخدمات، التي يوفرها المركز والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية والمقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز، الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.

ويوفر مركز الشرطة الذكي في منطقة "لامير" بالجميرا مجموعة من الخدمات الجنائية منها "إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين وذلك عبر التواصل المباشر بالفيديو كونفرنس مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة إذ يتناقش الضابط مع المتعامل التفاصيل جميعها ثم يرسل إلى المتعامل محضر إفادته ليوقعه".

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كما يوفر المركز خدمات جنائية منها "خدمة عين الشرطة والشكاوى العمالية والإبلاغ عن شيك مرتجع والتواصل مع الضحية وأمن المساكن وجرائم الاتجار بالبشر والاستعلام عن البلاغات ودعم ضحايا العنف الأسري" إلى جانب خدمات مرورية ومنها "دفع المخالفات وطلب تغيير لون المركبة وبحث الحالة المرورية وإعادة إصدار تقرير حادث مروري".

ويقدم المركز خدمة الشهادات والتصاريح ومنها تصريح عمل ليل وتصريح دخول جثمان وبحث الحالة الجنائي وطلب شهادة فقدان وشهادة لمن يهمه الأمر وشهادة براءة ذمة وتصريح إغلاق شارع إلى جانب خدمات مجتمعية ومنها خدمة الوظائف الشاغرة وخدمة قيادات شرطة دبي في خدمتكم وخدمة طلب تأمين الفعاليات وخدمة الشرطة السياحية واستعلام عن معثور واستلام معثور من الجمهور وخدمات مرضى القلب.

يذكر أن مركز الشرطة الذكي في شرطة دبي حصل على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونه أول مركز شرطة من نوعه في العالم يعمل بدون تدخل بشري.