"جمعية محترف راشيا" لبنان تُطلق الكتاب الجديد للشاعرة نسرين كمال بعنوان "نبيذ الموت"‬



أطلق رئيس جمعية محترف الفن التشكيلي للثقافة والفنون شوقي دلال الكتاب الجديد للشاعرة نسرين كمال بعنوان "نبيذ الموت" في مقر الجمعية راشيا الوادي ويأتي هذا النشاط من خلال مشاريع الجمعية لدعم الإبداع اللبناني والعربي في كافة المجالات الثقافية.

دلال خلال إطلاق الكتاب قال: "اليوم نحن على موعد مع جمال الشعر بعمقه وأبعاده الروحية والإنسانية مع الشاعرة التي نعتز بها الصديقة نسرين كمال من خلال ديوانها الجديد "نبيذ الموت" الصادر عن (دار الولاء لصناعة النشر) والذي يضم بين صفحاته على تسعين قصيدة تقول عنها الشاعرة على الغلاف "التاريخ ثمرة بقشرة صلبة، جسد مدفون في طين أسراره".. وقد سبق للشاعرة إصدار ديوان "لأني لم أكن" وديوان "صور الوحدة" كما للشاعرة الفضل في تأسيس صالون ثقافي في منزلها حيث إستضافت فيه عدد من الامسيات والحوارات الثقافية وهو مستمر بإذن الله"...

من "جمعية محترف راشيا" نشكر الشاعرة نسرين كمال على هذا الإصدار الشعري الجميل وثقتها العزيزة بجمعيتنا ونعد أن نبقى الى جانبها ومع جميع صُنّاع الجمال من المبدعين على طول مساحة الوطن ليبقى لبنان مع قامات الثقافة عنوان للأصالة والتَمَيّز"...

في الصورة: شوقي دلال والشاعرة نسرين كمال خلال إطلاق الكتاب