إعمار تطلق مجمع "جوي" لمنازل التاون هاوس في "المرابع العربية III"

في أعقاب النجاح الكبير الذي شهده إطلاق أول المجمعات السكنية في "المرابع العربية III"، أعلنت "إعمار للتطوير" عن إطلاق مجمع "جوي" لمنازل التاون هاوس في الوجهة الجديدة التي تقدم للسكان نمط حياة مفعم بالحيوية والسعادة.

ويمتاز مجمع "المرابع العربية III" بموقعه المجاور لـ "المرابع العربية"، ويحتضن حديقة مركزية بالإضافة إلى البوليفارد الممتد بطول 4 كيلومترات، والمسبح الذي يحاكي في تصميمه شكل الأنهار، ومجموعة متنوعة من المرافق الرياضية في الهواء الطلق، والحدائق، والمناطق المخصصة لألعاب الأطفال، بالإضافة إلى المرافق الصحية والرياضية المناسبة لجميع أفراد الأسرة. وتضم الحديقة المركزية ساحة رئيسية ومروجاً ومناطق للمغامرات ومسار الباركور وحديقة التزلج ومنصات الشواء ومركز اللياقة البدنية ومسارات الهرولة وملعب الكريكيت، وغيرها.

وتتوفر منازل تاون هاوس "جوي" بثلاثة تصاميم هندسية عصرية، وتضم ثلاث أو أربع غرف نوم. وتمتاز الوحدات السكنية باتساعها وإنارتها الطبيعية، وإطلالاتها على المروج والحدائق الخضراء المجاورة. ويقدم المجمع مزايا حصرية مثل الحدائق المائية والأراجيح الشبكية في مناطق ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى مسارات الدراجات الهوائية، والمنطقة التجارية، والنادي الاجتماعي، والمسجد. كما تقع منازل "جوي" على مسافة قريبة من عدد من المدارس المرموقة ومراكز الرعاية الصحية.

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ويمكن للسكان الوصول بسهولة إلى العديد من الوجهات الترفيهية الراقية في المدينة، بما في ذلك "نادي المرابع العربية للجولف" و"نادي دبي للبولو والفروسية". كما يرتبط مجمع "المرابع العربية III" مباشرة بمسار القدرة للدراجات الهوائية بطول 86 كيلومتراً.

ويسهل الوصول من "المرابع العربية III" إلى أهم وجهات الأعمال والترفيه في المدينة، فهو يبعد نصف ساعة عن "وسط مدينة دبي" و" مطار دبي الدولي" و"مطار آل مكتوم الدولي" وموقع استضافة معرض "إكسبو 2020 دبي"، وعلى مسافة 5 دقائق فقط من "القرية العالمية" و"مجمع حمدان الرياضي".