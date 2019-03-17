حلّت دبي ضمن أشهر 10 مدن في العالم لعام 2019، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة "فيرتشيوسو" المتخصصة في سوق السفر الفاخر.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات شهدت ارتفاعاً وصل إلى 197% في الحجوزات الفندقية على أساس سنوي، بحسب الحساب الرسمي لحكومة دبي على "تويتر".
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