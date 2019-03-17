"الهلال" يتسلم معدات طبية من "في بي أس" لتعزيز الخدمات الصحية في اليمن

تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أجهزة ومعدات طبية تبرعت بها مجموعة "في بي أس" للرعاية الصحية لدعم برامج الهيئة في مجال تعزيز الخدمات الصحية في اليمن.

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمقر الهيئة اليوم الدكتور شمشير فايليل، رئيس المجموعة بحضور أحمد محسن بوجر ملحق شؤون المغتربين في سفارة اليمن لدى الدولة وعدد من المسؤولين في الهيئة والمجموعة.

وتضمنت المعدات الطبية أجهزة التنظير الجراحي، التي تستخدم في العمليات الجراحية إلى جانب الأجهزة التشخيصية ومواد طبية متنوعة لتعزيز قدرة القطاع الصحي في اليمن ومساعدته على تقديم الخدمات الطبية، التي تحتاجها الساحة اليمنية في الوقت الراهن.

وأشاد الدكتور محمد عتيق الفلاحي بمبادرة مجموعة "في بي أس" في دعم جهود هيئة الهلال الأحمر ومبادراتها الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن المجموعة تعتبر من المؤسسات الرائدة في مساندة جهود الهيئة على الساحة الإنسانية، التي تشهد تحديات إنسانية وصحية عديدة، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتجاوب فيها المجموعة مع البرامج والخدمات الصحية، التي تقدمها الهيئة في العديد من الدول وأكد أن تبرع المجموعة بهذه الأدوية و المواد جاء ملبياً لاحتياجات المؤسسات الصحية في اليمن، التي تعاني شحاً في هذا المرفق الحيوي ومعززاً لقدراتها في مواجهة التحديات الطبية التي تواجهها .

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من جانبه، قال الدكتور شمشير فايليل إن هذا التبرع يأتي تضامناً مع الأوضاع الإنسانية و الصحية في اليمن وتقديراً للدور التنموي، الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة اليمنية وتعزيز مبادراتها في تخفيف معاناة المرضى المحتاجين من خلال البرامج، التي تنفذها لهم في المجال الطبي، مشيراً إلى أن المجموعة قررت دعم جهود الهيئة في هذا الصدد ومساندتها على تحقيق رسالتها الإنسانية العالمية وتعزيز الجهود الرامية للحد من وطأة المعاناة الصحية في المحافظات اليمنية كافة، ودعم القطاع الطبي، الذي تقف مؤسساته الصحية عاجزة عن تقديم خدمات الرعاية و العلاج اللازم للأشقاء في اليمن.

وأضاف أمام هذا الوضع الصعب لم يكن بمقدورنا أن نقف مكتوفي الأيدي والعديد من المؤسسات الصحية اليمنية عاجزة عن أداء دورها الإنساني الصحي لذلك كان لا بد لنا من دعم قدراتها العلاجية ومساعدتها على أداء دورها بصورة أفضل في هذه الظروف الحرجة، معرباً عن تقدير المجموعة للجهود، التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر على الساحة الإنسانية الدولية ومساعيها الخيرة للحد من وطأة المعاناة الصحية، وقال إن هذه الجهود تتطلب منا جميعاً الدعم و المؤازرة والوقوف بقوة لتعزيز برامج الإغاثة الطبية، التي تنفذها الهيئة حول العالم.

ومن جانبه، أشاد أحمد محسن بوجر بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في دعم الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، مؤكداً أن مواقف الإمارات في هذا الصدد ستظل خالدة في وجدان الشعب اليمني، مثمناً المبادرات التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة اليمنية في المجالات كافة، لافتاً إلى أن الهيئة تمكنت من استقطاب دعم المجتمع المحلي في الإمارات والقطاع الخاص لتأهيل الخدمات، التي تضررت بفعل الأحداث في اليمن وعلى رأسها الجانب الصحي، وخير دليل على ذلك تجاوب مجموعة "في بي أس" للرعاية الصحية مع الأوضاع الصحية في اليمن وتعزيز قدرة القطاع الطبي ليواصل دوره بكفاءة عالية ومهنية، وأشاد بتبرع المجموعة وتضامنها مع الأوضاع الصحية لليمنيين.