صور.. محمد بن زايد يستقبل الرئيس الأفغاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وجرت للرئيس محمد أشرف غني، لدى وصوله قصر الرئاسة في أبوظبي، مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لجمهورية أفغانستان. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

بعدها، صافح الرئيس الأفغاني كبار مستقبليه من الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته إلى الدولة. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف.

وكان في الاستقبال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة عيسى سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وسعادة مريم عيد المهيري، مدير عام المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي.

فيما يضم الوفد المرافق للرئيس الأفغاني سعادة كل من: فضل محمود فضلي كبير مستشاري رئاسة الجمهورية وحمد الله محب مستشار الأمن الوطني والبروفيسور محمد همايون قيومي القائم بأعمال وزارة المالية وأجمل غني مستشار رئيس الجمهورية والسيدة نديمة سحر الرئيس العام للإدارة المستقلة للتعليم الفني والتخصصي وعبدالسلام رحيمي رئيس مكتب فخامة الرئيس ومحمد هارون جخانسوري نائب رئيس المكتب وعبدالفريد زكريا سفير فوق العادة ومفوض أفغانستان لدى الدولة والسيد سهراب أحمد سكرتير الرئيس الأفغاني.

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