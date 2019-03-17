يوم واحد مع أفضل الرؤساء التنفيذيين ضمن فاعليات برنامج "رئيس تنفيذي ليوم واحد"

اُختير مؤخرًا خمسة طلاب من جامعة ولونغونغ في دبي لقضاء يوم مع قادة الصناعة المخضرمين على هامش برنامج "رئيس تنفيذي ليوم واحد".

وأفادت صوفي روبرتسون مدير مشروع الأحداث والتسويق بشركة اودجرز بيرندسون ميدل إيست: "يقدم البرنامج للطلاب فرصة قضاء يوم واحد مع أفضل الرؤساء التنفيذيين لبعض أشهر العلامات التجارية والمؤسسات في العالم للفهم على نحو أفضل العوامل المساهمة في استمرار الشركة أو المؤسسة."

بعد التقييم الدقيق الذي يهدف إلى قياس إمكاناتهم القيادية نجح ألكسندرا ماكارينكو وأمينة محمود وانابيل الكسندر وكلثوم خالد ومصطفى أحمد وجميعهم طلاب السنة النهائية في جامعة ولونغونغ في دبي في الوصول إلى التصفيات النهائية لمرافقة مارتن ستيوارت الرئيس التنفيذي لشبكة أو إس إن، وبول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، واوليفييه تشافي الرئيس التنفيذي لموفينبيك، وخالد أنيب الرئيس التنفيذي لفنادق أبوظبي، وأحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماجد الفطيم.

وحضر المرشحون النهائيون الذين يمثلون جامعات مختلفة في المنطقة حدث حصريًا في برج خليفة مع المتحدثين الضيوف بما في ذلك بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي الذين شاركوا أفكارهم حول هذا المشروع وفوائد البرنامج.

Advertisements

وقالت ألكسندرا ماكارينكو الطالبة في السنة النهائية في بكالوريوس إدارة الأعمال "هذه كانت أحد أكثر التجارب التي لا تُنسى أثناء الدراسة وأوصي بشدة الطلاب الحاليين بتطبيق هذا البرنامج".

وأضافت "حظيت بفرصة قضاء يوم مع مارتن ستيوارت، الرئيس التنفيذي لشبكة أو إس إن الذي قدم لي نظرة شاملة عن طبيعة العمليات اليومية لشبكة الترفيه الرائدة، ولا توفر بيئة القاعة الدراسية مثل تلك التجربة العملية والواقعية كما إنها تجربة لا تُنسى خلال فترة دراستي في جامعة ولونغونغ في دبي."

وقالت أمينة محمد طالبة درجة البكالوريوس في تخصص التسويق أن قضاء يوم مع بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي هو تجربة فريدة من نوعها "شعرت بساعدة غامرة أثناء تعرفي على طريقة العمل في أحد أكبر المطارات في العالم لنقل الركاب والبضائع ومقابلة بعض الأفراد الذين يعملون خلف الكواليس لضمان راحة العملاء والمسافرين وضمان حصولهم على تجربة سفر مريحة وخالية من المتاعب؛ فالجميع هنا يتعاونون معًا كأنهم جزء من فريق أكبر لتحقيق الإنجازات."

رئيس تنفيذي ليوم واحد هو برنامج عالمي أُطلق في 2017 في الإمارات العربية المتحدة، وتطبق حاليًا عدد من الدول حول العالم هذا البرنامج بما في ذلك بلجيكا وهولندا والبرازيل وكندا وسنغافورة وإسبانيا.