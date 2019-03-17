معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: صناعة الخدمات المالية في دبي هي مفتاح النمو الاقتصادي

المؤسسة العالمية المتخصصة في المحاسبة والتمويل - بأن الاتفاقيات الهامة التي أبرمها مركز دبي المالي العالمي (DIFC) خلال منتداه المالي العالمي الأخير تزخر بإمكانات واعدة لتحويل دبي إلى واحدة من المراكز المالية الكبرى في العالم.

وانعقد المنتدى في 11 مارس بتنظيم من مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع "فاينانشال تايمز". وتضمنت الإعلانات الرئيسية ما يلي: صعود تصنيف مركز دبي المالي العالمي من المرتبة 15 إلى 12 ضمن أحدث مؤشر للمراكز المالية العالمية؛ وتعيين كل من MEVP و "ومضة كابيتال" لإدارة جزء من صندوق FinTech بقيمة 100 مليون دولار أميركي؛ وتوقيع FinTech Hive مذكرة تفاهم لتبادل المعرفة مع ثلاث مسرّعات عالمية جديدة للتقنيات المالية. وقد تم تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي بشكل أكبر من خلال قطاع الثروة وإدارة الأصول المتنامي والذي يقدر بنحو 424 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل حوالي 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعليقاً على نمو مركز دبي المالي العالمي ومبادراته المقبلة، قال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المُعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "إن صعود تصنيف مركز دبي المالي العالمي ضمن أحدث مؤشر للمراكز المالية العالمية يبرز الزخم القوي لمشهد الخدمات المالية في دبي. وتؤكد التحسينات التي أدخلت على معايير الحوكمة، إلى جانب النهج التقدمي لفريق القيادة على استعداد الحكومة لتبنّي التكنولوجيا الإبداعية والتطوّر في هذا العالم المتغير يوتيرة سريعة.

"إن إطلاق صندوق التقنيات المالية بقيمة 100 مليون دولار أميركي، والإعلان عن مذكرة التفاهم بين FinTech Hive مع "فنتك السعودية" FinTech Saudi، و FinTech District في ميلانو، و FinTech إسطنبول - بما يعزز من شبكتها العالمية المتنامية إلى 14 مركز للتقنيات المالية - يعتبر دليلاً واضحاً على التزام دبي بمستقبل التمويل. وفي ظل عولمة الأسواق اليوم، يعد هذا التعاون وتبادل المعرفة أمراً ضرورياً لتحسين الابتكار وتوفير فرص عمل رائعة للمنطقة.

"يتميز قطاع الخدمات المالية بالتنافس والابتكار والتطوّر السريع، حيث يلعب دوراً هاماً وحيوياً في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار. كما أن الحاجة لتشجيع وجذب رؤوس الأموال والكفاءات والعملاء في الأسواق شديدة التنافسية، تستدعي حافزاً وتركيزاً من الناحية التجارية. وإذا تم تحديث التشريعات والقوانين، كما هو الحال الآن، من خلال العمل سوية لبناء الثقة والمصداقية، فإن قطاع الخدمات المالية في دبي لديه إمكانات كبيرة لمواصلة جذب الاستثمار، والمساهمة بشكل كبير في اقتصاد المنطقة. وتمتلك دبي أيضاً القدرة على تحقيق طموحها في أن تصبح من أكبر المراكز المالية على مستوى العالم".