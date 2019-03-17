برج جديد ينضم إلى مجمع "بيكسل" في مشروع "ميكرز ديستريكت".

أعلنت "إمكان" للتطوير العقاري إطلاق المبيعات لبرجها الأحدث في مجمع "بيكسل"، المرحلة الأولى من المجمّعات متعددة الاستخدامات التي تطورها الشركة في مشروعها العقاري الفريد "ميكرز ديستركت" على جزيرة الريم، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل. وتنطلق مبيعات المشروع المقرر افتتاحه خلال الربع الثاني 2021، على مدار يومي 16 و17 مارس في المقر الرئيسي لشركة "إمكان" في ميناء زايد بأبوظبي.

وفي هذا السياق، قال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "إمكان": "تحرص ’إمكان‘ على دمج البحوث في مختلف مراحل البناء والتطوير، وقد أظهرت بحوثنا خلال تطوير ’ميكرز ديستريكت‘ أن المجتمعات تزدهر حين تمتلك القدرة على التعبير عن الإبداع وتعزيزه والنهوض به. ووفقاً لهذا المفهوم، قمنا بتصميم مشروع ’بيكسل‘ بالاستفادة من العناصر الأكثر قيمة لتحديد ملامح المجمع وهي: المجال العام المفتوح والمساحات بين المباني. ويمثل المشروع خطوة رئيسية في مسيرة ’إمكان‘ نحو ترسيخ مكانة ’ميكرز ديستركت‘ كوجهة متميزة تنبض بالحيوية في العاصمة أبوظبي".

ويعد مجمع "بيكسل" أول مشروع تنفذه شركة "إم في آر دي في" (MVRDV ) بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشتهر شركة الهندسة المعمارية الهولندية الحائزة على الجوائز، والتي سبق لها نشر واستعراض مشاريعها المبتكرة حول العالم، بتصاميمها المذهلة مثل مجمع "ماركثال" في روتردام، و مكتبة تيانجين بينهاى في الصين، و"ذات ستاك" في ملبورن، و"ريد 7" في موسكو.

يهدف مشروع بيكسل، المكون من 525 وحدة سكنية في سبعة أبراج متعددة الاستخدامات، إلى تعزيز بساطة العيش في المنطقة التي يتوقع لها أن تتحول القلب الجديد النابض لإمارة أبوظبي. وسيكون المجمّع محاطاً بالحدائق الهادئة وسيضُم ساحة مركزية مخصصة للمشاة وستغدو هذه المساحة موطناً لمزيج فريد ومتميز من المطاعم والمقاهي والمساحات المخصصة للتجزئة والمكاتب. وبموقعه المتميز على مسافة 400 متر فقط عن أول شاطئ عام ضمن مجمع في جزيرة الريم و300 متر عن ساحة الوجهة المائية المرتقبة، تم تصميم البرج ليوفر لسكانه حياة مجتمعية مثالية وسط بيئة حافلة وجميلة.

Advertisements

ويقع مجمع بيكسل على بعد خطوات من "ذا آرتيري" (The Artery)، المساحة الفريدة التي تجمع بين كونها مركز ملهم للفعاليات ومرآب مخصص للسيارات الهجينة. وسيعكس التصميم الهندسي المعماري المعاصر لهذا المركز الإبداعي الهوية الابتكارية للمبنى الذي يهدف إلى تحفيز الأفكار ضمن مساحة دائمة التغير.

و"ميكرز ديستريكت" مجمّع متعدد الاستخدامات على الواجهة المائية لجزيرة الريم، وهو مصمم لتعزيز الإبداع وسيكون بمثابة وجهة تحتضن "الصنّاع" من فنانين ورجال أعمال وقيّمين على الفنون وحرفيين وشركات صغيرة ومتوسطة، وأولئك الذين يقدرون وجود منظومة عصرية ترسخ نبضاً حيوياً في جميع أنحاء الحي.

ويوفر "بيكسل" لسكانه وجهة جذابة للعمل والتفاعل مع المجتمع ضمن مساحة غير تقليدية تعكس جودة معايير البناء والتصميم.