الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة تفتتح صالة العرض بحلتها الجديدة والمركز الفني الخاص بعلامة توتو في...

أعلنت ’الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة - المؤسسة الهندسية متعددة التخصصات - عن افتتاح صالة العرض بحلتها الجديدة والمركز الفني لعلامة ’توتو‘ اليابانية في دبي، وذلك بهدف تلبية مستويات الطلب المتنامية على الأدوات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشتمل صالة العرض الجديدة التي تقع في شارع صلاح الدين بمنطقة ديرة، على أحدث منتجات العلامة اليابانية الرائدة. وشهدت مراسم الافتتاح حضور الإدارة العليا لشركتي ’الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة‘ و’توتو‘ كل من عبدالله حاج علي، مدير مجموعة العقارات و الضيافة ؛ ومورلي س، المدير الإداري لشركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة ؛ ووسيم حيدر، مدير عام قسم المبيعات والتجارة لدى الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة ؛ إلى جانب دايسوكي إندو، المدير العام لدى توتو آسيا أوقيانوسيا (فرع الشرق الأوسط)؛ ودايسوكي ناكانو، مدير عام المبيعات لدى توتو آسيا أوقيانوسيا (فرع الشرق الأوسط) .

ويقدم المركز الفني للعملاء عروضاً توضيحيةً تتناول أحدث منتجات ’توتو‘ بهدف تسليط الضوء على التقنيات المبتكرة والآليات الفريدة التي توفرها العلامة، بما يشمل منتجات ’نيورست‘ و’ووشلت‘.

وفي سياق تعليقه على افتتاح صالة العرض، قال مورلي س، المدير الإداري لشركة ’الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة‘: نحن متحمسون للغاية حيال افتتاح صالة عرض ’توتو‘ بحلتها الجديدة بعد خضوعها لعمليات إعادة تصميم شاملة بهدف تجسيد القيم الأساسية للعلامة التجارية. ومن شأن صالة العرض الجديدة أن ترسي مكانتنا بين عملاء التجزئة والتجارة لتعزيز حضور ’الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة ‘ في أعمال مشاريع البناء من خلال مجموعتنا الحصرية من الأدوات الصحية عالية الجودة من علامة ’توتو‘".

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ومن جهته، قال دايسوكي إندو، المدير العام لدى توتو آسيا أوقيانوسيا (فرع الشرق الأوسط): "تتميز صالة العرض بتصميم مبتكر يتماشى مع معايير العرض العالمية التي تعتمدها ’توتو‘. يمكن للزوار الاستمتاع بأحدث المنتجات وتصاميم الحمامات التي تتميز بتقنيات متطورة وصديقة للبيئة بحيث توفر جودة وسلاسة استخدام من الدرجة الأولى."

وتقدم علامة ’توتو‘ التكنولوجيا والابتكارات اليابانية المتميزة في مجال الأداوت الصحية للعملاء في المنطقة. وتشتمل قائمة منتجات العلامة الفريدة على كل من أعمال التلميع بتكنولوجيا ’سيفيونتكت‘، وأنظمة التنظيف، وصنابير ذاتية التشغيل بواسطة جهاز استشعار، وتكنولوجيا ’هايدروتكت‘، والتصاميم عديمة الحواف، وتقنية ’إي ووتر بلس‘ للتنظيف، ومنتجات توتو صديقة البيئة.

وفي ظل الشراكة الناجحة التي تجمع شركة ’الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة‘ وعلامة ’توتو‘ التي تمتد على مدار 21 عاماً والخبرة الطويلة التي جمعتها الشركة على مدار 40 عاما من العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة، توفر الشركة حلولاً متكاملةً لقطاع البناء من خلال خبراتها الطويلة والمثبتة في تكييف الهواء، ومنتجات البناء، وأنظمة التحكم وسلامة الحياة، والمصاعد والسلالم المتحركة، وإدارة المباني، والميكانيك والكهرباء والسباكة، والسقالات والحلول الرقمية. تواصل الشركة بنجاح تمثيل علامات تجارية عالمية ومميزة مثل أفترون، إيرديل، هيتاشي، جونسون كونترول، توتو، إل إم، توشيبا، كرانتز والكثير غيرها. تجدر الإشارة إلى أن الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة شركة حائزة على شهادة ISO-9001:2015