مقتل جنديين إسرائيليين بهجوم على مستوطنة بالضفة

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قتل جنديان إسرائيليان، الأحد، بعملية إطلاق نار على مفترق مستوطنة إرئيل قريب مدينة سلفيت بالضفة الغربية، بحسب ما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية".
وأفاد مراسلنا بأن شابا فلسطينيا وصل إلى مفترق المستوطنة، وطعن جنديا إسرائيليا وقتله، وسلب سلاحه وأطلق النار على الجندي الآخر وأصابه قبل أن يموت متأثرا بجراحه، ثم انسحب من المكان وأطلق النار على مستوطنين اثنين ولاذ بالفرار.
وذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن عملية إطلاق النار وقعت قرب مفترق مستوطنة ارئيل شمال مدينة سلفيت، وهرعت قوات أمن الجيش الإسرائيلي إلى المكان، واغلقت كافة المداخل وفرضت حصارا على المنطقة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.