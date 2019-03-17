"شرطة أبوظبي" تطلق جائزة "عام التسامح"

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، جائزة عام التسامح 2019، وذلك في إطار جائزة القائد العام للتميز. وأشاد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي - خلال حفل إطلاق الجائزة - باهتمام القيادة الرشيدة بترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع عبر السياسات والتشريعات، والانفتاح على الثقافات الإنسانية المختلفة. وتتضمن الجائزة خمسة محاور تركز على تعزيز دور شرطة أبوظبي، كحاضنة للتسامح ودور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع الإماراتي وتعزيز التسامح لدى الشباب وإثراء المحتوى العلمي والثقافي لترسيخ قيم التسامح والتعايش، والمساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح.

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