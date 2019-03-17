الامارات | ضبط سائق مواطن ارتكب 1251 مخالفة مرورية بقيمة مليونا و158 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق مواطن ارتكب 1251 مخالفة مرورية بقيمة مليونا و158 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبط فريق الحملات التفتيشية المرورية في مركز شرطة المعمورة الشامل في رأس الخيمة، ضمن حملة (تواجدي) المرورية مركبة يقودها شاب مواطن يبلغ من العمر 23 عاما ارتكب مخالفات مرورية بقيمة مليون 158ألف درهم.



وقال رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل، العقيد وليد محمد جمعة، إنه تم ضبط السائق المخالف خلال حملة ( تواجدي ) المرورية وهو يقود مركبته منتهية الترخيص على أحد الطرقات وعند التدقيق في بيانات المركبة عبر النظام المروري الاتحادي تم الكشف عن ارتكابه 1251 مخالفة مرورية، من بينها 1200 مخالفة بسبب قيادة المركبة بسرعة زائدة، و51 مخالفة تحت بند مطلوب للحجز، لافتا إلى أن إجمالي قيمة الغرامات المالية للمخالفات المرتكبة بلغ مليونا و158 ألف درهم

Advertisements



وأوضح أن الغرامات المالية التي ارتكبها السائق المخالفات هي الأكبر في عدد المخالفات المرورية المرتكبة التي شهدتها طرق رأس الخيمة خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن أجهزة ضبط السرعة ( الرادارات ) ضبط المركبة المخالفة في مختلف طرق رأس الخيمة وقد تجاوز السائق حد السرعة القانونية المقررة على الطرق بسبب قيادته بسرعة قصوى، ما أسفر عن تعرضه لغرامات مالية تجاوزت المليون درهم، إضافة عن تعرض مركبته لتراكم لمخالفات الاستيقاف والحجز وغيرها من المخالفات المرورية الأخرى التي يجرمها قانون السير والمرور في الدولة.



وبدوره أفاد مدير فرع المرور والدوريات في مركز شرطة المعمورة الشامل، الرائد محمد جابر النعيمي، أن القيمة الإجمالية للمخالفات المرورية المسجلة ضد سائق المركبة «قياسية» وتشكل أكبر حصيلة مخالفات تم ضبطها وحررت في طرق الإمارة، مطالبا جميع السائقين ضرورة أخد الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق وضبط السرعة والالتزام باللوائح والقوانين المرورية التي على الطريق تجنباً لارتكاب المزيد من المخالفات والغرامات المرورية.