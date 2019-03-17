سجن جندي أميركي في إيران.. والتهمة "شتم خامنئي"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الحكوم صدر بالسجن 12 عاما بحق الجندي الأميركي السابق

وقال المحامي، مارك زيد، المقيم في واشنطن، مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، أنه حكم على مايكل آر وايت (46 عاما) بالسجن عامين لشتمه المرشد، وبالسجن 10 سنوات لنشره صورا شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن عقوبة السجن الأطول هي التي ستطبق.

وأضاف: "نحن قلقون جدا على وضعه الصحي لأنه سبق وأن عانى من مشاكل صحية، لكن تم إبلاغنا أن وضعه الحالي جيد على ما يبدو".

وكان مدعي مدينة مشهد شمال غرب إيران حيث حوكم وايت، أعلن، الاثنين، أنه تم إصدار الحكم في القضية لكن التفاصيل لم تعرف بعد، وأفاد بأن بعض التهم الموجهة إليه تتعلق بالأمن.

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وكان تم توقيف وايت العسكري السابق والمتحدر من كاليفورنيا في يوليو في إيران، حين كان يقوم بزيارة صديقته، بحسب ما ذكرت والدته هذا الأسبوع لصحيفة نيويورك تايمز.

وقالت جوانا وايت أنه كان زار إيران "5 أو 6 مرات" لزيارة صديقته، وهناك 3 أميركيين آخرين على الأقل اثنان منهم من أصل إيراني، معتقلون هناك.

وكانت العلاقات بين البلدين تدهورت فجأة في 2018 حين أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحابا أحاديا من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على طهران.