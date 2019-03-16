أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن الكراهية والفكر المتطرف أصبحا آفة خطيرة تهدد أمن المجتمعات، داعياً سموه الجميع إلى التكاتف من أجل محاربة هذه الآفة والتخلص من شرورها، ومن ثم نشر التسامح وأفكار التعايش السلمي. وأعرب سموه عن خالص تعازيه لنيوزيلندا ولأهالي الضحايا وللمسلمين كافة جراء الجريمة البشعة التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.

ودوّن سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «الكراهية والفكر المتطرف أصبحا آفة خطيرة تهدد أمن المجتمع، لذا يتوجب على الجميع التكاتف من أجل محاربة هذه الآفة والتخلص من شرورها، ونشر التسامح وأفكار التعايش السلمي، خالص التعازي لنيوزيلندا ولأهالي الضحايا وللمسلمين كافة جراء الجريمة البشعة التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء العزل».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدان بن زايد: التطرف آفة تهدد المجتمعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.