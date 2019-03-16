الامارات | "الأرصاد" يتوقع سقوط أمطار مختلفة الشدة غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يتوقع سقوط أمطار مختلفة الشدة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، تكون رعدية أحيانا خاصة شمالا وشرقا .. والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة مع المساء والليل خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

حركة الرياح جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 25 - 40 كم/ ساعة، تصل إلى 55 كم/ساعة خاصة على البحر تصبح شمالية غربية ليلا.

و الموج في الخليج العربي يكون مضطربا - شديد الإضطراب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:51 و الثاني عند الساعة 00:24 والجزر الأول عند الساعة 16:57 والثاني عند الساعة 04:18 .

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وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج مضطربا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:40 والثاني عند الساعة 06:50 والجزر الأول عند الساعة 12:35 والثاني عند الساعة 01:24 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 20 75 25

دبي 31 21 70 30

الشارقة 30 20 80 25

عجمان 31 20 80 25

أم القيوين 31 21 75 30

رأس الخيمة 27 19 80 45

الفجيرة 26 20 85 45

العين 32 19 75 20

ليوا 33 20 65 15

الرويس 32 21 65 15

السلع 33 20 65 15

دلما 29 21 75 30

طنب الكبرى 27 22 80 40

طنب الصغرى 27 21 85 45

أبو موسى 27 21 85 45 .