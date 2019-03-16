الامارات | مواطن يحجز منزله خلال 10 ثوان عبر التطبيق الالكتروني لبرنامج الشيخ زايد للإسكان

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يحجز منزله خلال 10 ثوان عبر التطبيق الالكتروني لبرنامج الشيخ زايد للإسكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، إن المجمعات السكنية وجدت ترحيبا من قبل المواطنين وأن بنسبة الإقبال والتسجيل على طلبات المجمعات السكنية وصلت إلى 200% وذلك نتيجة لاقتناع المواطنين بالسكن في المجمعات السكنية بدلا من السكن الفردي نظرا لتوفير البرنامج حرية اختيار المواطن لسكنه في المجمع السكني ليكون قريبا من شقيقه وأبناء عمومته في نفس المكان بالمجمع السكني.

وأوضح أن أسرع مواطن قام باختيار مسكنه كانت خلال 10 ثواني عبر التطبيق الالكتروني، وذلك بعد استيفاءه جميع المتطلبات اللازمة للحصول على المنحة السكنية.

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وأكد النعيمي، رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني في برنامج الشيخ زايد للإسكان، من 10 آلاف درهم إلى 15 ألف درهم، ووجه سموه أيضاً برفع قيمة قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية الحكومية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم كحد أقصى، بحسب قيمة المسكن.

قال خلال الإحاطة الإعلامية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان في مجمع بطين السمر السكني برأس الخيمة، إن البرنامج تطوير قبل 20 سنة ماضية كن يشيد من 20 إلى 30 مسكنا شعبية للمواطنين والآن أصبح يشيد 888 مسكنا للمواطنين في المجمعات السكنية مثل مجمع بطين السمر برأس الخيمة.

وأضاف أن الدراسات أكدت أن الحضارة السكنية أدت إلى تفرق الأسرة الإماراتية عن بعضها وأن مشروع المجمعات السكنية في الدولة أعاد التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأسر الإماراتية وأن برنامج الشيخ زايد للإسكان يولي اهتماما كبيرا في سكن الأسر بجانب بعضها البعض في المجمعات السكنية.