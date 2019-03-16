عبدالله بن زايد يزور كاتدرائية برازيليا

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كاتدرائية برازيليا في البرازيل.

وتفقد سموه أروقة الكاتدرائية التي تعد من أهم معالم برازيليا وتعرف على أقسامها المختلفة.

كما استمع سموه إلى شرح تفصيلي حول تاريخ الكاتدرائية التي تضم جدران مزخرفة بالالوان وتتكون من 16 عموداً من الأسمنت المسلح مجتمعة على شكل مجسم لقطع زائد وترمز إلى يدين مرفوعتين للسماء.

الجدير بالذكر أن كاتدرائية برازيليا تم اعتبارها نصباً تاريخياً وفنياً وطنياً في البرازيل في 15 يوليو 1990.

رافق سموه خلال الزيارة سعادة حفصة عبدالله العلماء سفيرة الدولة لدى البرازيل.

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