عبدالله بن زايد يلتقي وزير الدفاع البرازيلي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي فرناندو أزفيدو سيلفا وزير الدفاع البرازيلي.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى البرازيل، بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات والبرازيل لاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات والبرازيل والحرص المستمر على تعزيزها.

من جانبه أشاد معالي فرناندو أزفيدو سيلفا وزير الدفاع البرازيلي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكداً الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات.

كما أشاد معاليه بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي ومبادراتها لدعم جهود المجتمع الدولي لإحلال الاستقرار والسلام في ربوع العالم.

حضر اللقاء سعادة حفصة عبدالله العلماء سفيرة الدولة لدى البرازيل.

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