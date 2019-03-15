"سوريا الديمقراطية": لا اتفاق مع بغداد لتسليم أسرى داعش

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty قسد تنفي ابرام اي اتفاق بشأن نقل أسرى داعش إلى العراق

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو جبرئيل قوله إن مسؤولين عراقيين أدلوا بتصريحات في الأيام الماضية، قالوا فيها إن هناك اتفاقا لتسليم مسلحي داعش العراقيين وأفراد أسرهم لبغداد.

وأضاف جبرئيل في بيان "إننا في قوات سوريا الديمقراطية ننفي صحة هذه التصريحات، ونؤكد عدم وجود مثل هذا الاتفاق بيننا وبين الحكومة العراقية".

وفي فبراير الماضي، قال مسؤولون عراقيون إن "سوريا الديمقراطية" التي تحاول استعادة آخر جيب يسيطر عليه التنظيم المتشدد في شرق سوريا، سلمت 280 عراقيا وأسيرا أجنبيا للجيش العراقي، وأن هناك اتفاقا لنقل المزيد من الأسرى من المتطرفين.

من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين، إن من المتوقع إعادة نحو ألفي عراقي، بينهم نساء وأطفال ممن فروا من جيب داعش في سوريا، إلى بلادهم خلال أسابيع بموجب اتفاق مع بغداد.

وأسرت قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مسلحي داعش، أثناء تقدمها منذ عام 2015 في المناطق التي كان التنظيم المتشدد يسيطر عليها والذي بلغ ذروته بالهجوم على آخر جيب للتنظيم في قرية الباغوز بشرق سوريا.