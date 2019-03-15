الامارات | سقوط طفلة عربية من نافذة بناية في كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طفلة عربية من نافذة بناية في كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيبت طفلة عربية تبلغ من العمر عاماً ونصف العام باصابات متوسطة جراء سقوطها من شرفة البناية التي يقطنها ذووها بالطابق الأول بأحد أحياء مدينة كلباء بالشارقة.

وقد تلقى مركز شرطة كلباء الشامل بلاغاً من مركز شرطة المدينة بالفجيرة في تمام الساعة الربعة والنصف من عصر أمس، الموافق 14 مارس الجاري، يفيد عن وصول طفلة مصابة باصابات متوسطة نتيجة لسقوطها من نافذة البناية التي تقطن بها بمدينة كلباء.

وسقطت الطفلة من نافذة الشقة نتيجة لعدم انتباه أفراد اسرتها لتواجدها بموقع السقوط، وقام والدها بنقلها إلى مستشفى كلباء حيث تلقت الاسعافات الطبية الأولى بها، ثم تم تحويلها إلى مستشفى الفجيرة لاستكمال علاجها.

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قامت الفرق المختصة بمعاينه موقع سقوط الطفلة للوقوف علي اسباب وقوع الحادث، وما زال التحقيق جار، فيما أمرت النيابة العامة توجيه تهمة الاهمال للوالدين..

يذكر أن القيادة العامــة لشرطة الشارقة أطلقت حملات موسعــة حول ظاهرة سقوط الأطفال من الأماكن العليا بهدف الحد من حوادث سقوط الأطفال وتوعية أفراد الجمهور مستهدفة بشكل أساسي أولياء الأمور.

وطالبت القيادة العامة لشرطة الشارقة أولياء الأمور الأخذ بالدور الوقائي والتدابير الخاصة التي من المفروض عليهم إتخاذها لضمان سلامة أطفالهم داخل الشقق والبنايات السكنية، ومن أهمها عدم وضع الكراسي أوالطاولات قرب النوافذ أو الشرفات أو تحتها والتأكد من إغلاق فتحات النوافذ بواسطة نظام حماية والتأكد أن الطفل لا يستطيع أن يتسلق أو يمر عبر حواجز الشرفات وعدم تركهم بمفردهم في المنزل.