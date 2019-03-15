هزاع بن زايد: جريمة أخرى بشعة بحق الإنسانية تؤكد مجدداً أن الإرهاب لا دين له

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،في تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر": "جريمة أخرى بشعة بحق الإنسانية، تؤكد مجدداً أن الإرهاب لا دين له، وأن التعصب والتطرف أصل كل الشرور والمآسي، أخلص التعازي لنيوزلندا حكومة وشعباً وصادق المواساة لذوي الضحايا، ومثلما يجتمع الإرهاب على هدف واحد هو الخراب، فيجب أن يجتمع العالم على مواجهة الإرهاب بالتمسك بقيم التسامح".

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