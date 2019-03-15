أكدت سفارة الدولة لدى نيوزيلندا أن جميع طلبة الإمارات بخير وذلك بعد حادث إطلاق النار على مسجدين خلال صلاة الجمعة في كرايست تشيرش مما أسفر عن مقتل أربعين شخصاً على الأقل وإصابة عشرين بجروح بالغة .

وقال سعادة صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا إن البعثة تواصلت مع طلبة الإمارات واطمأنت عليهم وحرصت على تنبيههم بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال هذه الظروف الاستثنائية واتباع تعليمات الشرطة النيوزلندية في كل الأحوال.

وأعلن سعادة السفير السويدي عن تخصيص رقم الهاتف 006448302949 للحالات الطارئة أو الإتصال على رقم الطوارئ النيوزيلندي 111.

وأدان سعادة السفير السويدي حادث إطلاق النار على المسجدين، مجدداً موقف الإمارات الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله.

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كانت هذه تفاصيل خبر سفارة الدولة لدى نيوزيلندا: تم التواصل مع طلبة الإمارات وجميعهم بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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